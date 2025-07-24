Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarından acı haber geldi.

Alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü şehit oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 24 kişinin aniden yön değiştiren yangının içerisinde kaldığını belirtti.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

CENAZELER ANKARA'YA GETİRİLDİ

Orman şehitlerinin naaşları, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından, Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla Ankara'ya getirildi.

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı önünde bekleyen çok sayıda şehit yakını ve AKUT görevlileri, gözyaşlarına boğuldu.

KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Şehitlerin cenazeleri, kimlik tespiti ve DNA incelemesinin ardından ailelerine teslim edilecek.

AKUT'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AKUT; Alperen Özcan, Bayram Esen Arslan, İlker Onarıcı, Muharrem Can ve Tekin Enes Sarıyıldız için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda "Aziz şehitlerimiz; Alperen Özcan, Bayram Esen Arslan, İlker Onarıcı, Muharrem Can ve Tekin Enes Sarıyıldız kahramanca ülkemizin ormanlarını, yeşil vatanı korumak uğruna en yüce bedeli ödeyerek aramızdan ayrıldılar. Her biri AKUT ailemizin çok değerli birer üyesi ve bu toprağın gerçek kahramanıydılar." denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınıyla ilgili Eskişehir ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, yaralılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada 7 yaralıdan 6'sının taburcu olduğu, bir yaralının ise sağlık durumunun ağır olup tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtildi.