Ziyarette grevdeki işçilere dayanışma mesajı verilirken, emek mücadelesine destek vurgusu yapıldı.

Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, Kristal-İş Sendikası’nın başlattığı grev sürecinde işçilerin haklı taleplerinin arkasında olduklarını belirterek, dayanışma ziyaretinde bulundu. Ziyarete Türk-İş Çorum İl Başkanı İhsan Üçtepe, Amasya Belediye-İş Şube Başkanı Tuğrul Sevindi ve MHP İlçe Başkanı Hüseyin Saka da katıldı.

Grev çadırında yapılan görüşmelerde işçilere başarı dilekleri iletilirken, ziyaret sırasında kendilerini karşılayan Kristal-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Faruk Arslan’a teşekkür eden Belediye-İş temsilcileri, tüm grevci işçilere de selam ve dayanışma mesajı iletti.

Muhabir: SELDA FINDIK