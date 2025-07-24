Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Baran, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Baran, görevini tarafsızlık ve sorumluluk bilinciyle yürüten tüm basın mensuplarının bayramını kutladı.

24 Temmuz 1908'de basına uygulanan sansürün kaldırılmasıyla birlikte her yıl 24 Temmuz’un Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlandığını hatırlatan Baran, basının doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla toplumu aydınlatma görevini üstlendiğini belirtti.

Baran mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Basın; olayları doğru ve tarafsız biçimde kamuoyuna aktararak, yönetilen ile yöneten arasında köprü görevi üstlenmektedir. Kişi hak ve özgürlüklerine, toplumsal değerlere saygılı, kamu yararını gözeterek görev yapan özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir.”

Baran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Basın, milletin müşterek sesidir” sözünü hatırlatarak, bu ifadenin basının toplumdaki rolünü en iyi şekilde özetlediğini dile getirdi.

Mesajında, basın meslek ilkelerine uygun, objektif ve sorumlu yayıncılığın önemine de dikkat çeken Baran, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bıkmadan, usanmadan ve büyük bir özveriyle görevini sürdüren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; kendilerine sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum.”

Muhabir: SELDA FINDIK