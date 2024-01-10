Çorum merkeze bağlı Yukarı Saraylı Köyü'nde Gençlik Buluşmaları devam ediyor.

Yukarı Saraylı Köyü Muhtarı Süleyman Koçak'ın öncülük ettiği Gençlik Buluşmaları etkinliği her geçen gün büyüyerek devam ediyor. İlk haftalarda 10-15 kişi olarak devam eden buluşmaya katılım sayısı ise her hafta artıyor.



Bu hafta da 6.'sı düzenlenen buluşmada çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Adı Gençlik Buluşması olsa da, bu haftaki buluşmaya gencinden yaşlısına her yaştan katılım oldu.

Köy Muhtarı Süleyman Koçak, bu buluşmaların her hafta artarak devam etmesini diledi. İki hafta sonraki buluşmaya da 7'den 70'e herkes davet etti.