Çorum Belediye Meclisi toplantısında gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, deprem bölgesinde göçük altından bir canı kurtaran herkese en kalbi şükranlarını sundu, teşekkür etti.

Yılmaz, “Yüreğimiz Hatay’da, Adıyaman’da, Maraş’ta, Urfa’da, Adana’da, Malatya’da kısacası 85 milyon hep oralı olduk, o yaralar sarılıncaya kadar oralı olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Çorum Belediyesi’nin de ilk günden itibaren çok fedakarca çalıştığını ifade eden Yılmaz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve ekibine deprem bölgesinde sürdürdükleri çalışmalar ve yardımlar dolayısıyla teşekkür etti.

Çorum’un deprem riski olan şehirlerden biri olduğunu hatırlatan Yılmaz, “Madem deprem kuşağı üzerindeyiz bu şehri, bu insanları depreme hazırlamak da bu meclisin ve belediye başkanının en başta görevlerinden bir tanesi.” diye konuştu.

Belediye’yi birkaç noktada eleştiren Yılmaz, şu ifadelere yer verdi: “Belediyemizde maalesef yapı projelerini inceleyecek bir Geoteknik mühendisimiz yok. Şehir plancılarımız imar planı yaparken kat adedi veya bina yüksekliği tanımlarken jeologlardan mutlaka görüş almalıdır. Çorum depremselliği konusunda günümüzde gerçekçi bir araştırma yapılmalı. Çorum’un bir deprem master planı yok. Son söyleyeceğimizi bugün söyleyelim de yarın ‘Sesimizi duyan var mı?’ demeyelim inşallah.”

