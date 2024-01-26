Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 58,40, aylık yüzde 2,28 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Aralık ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Buna göre YD-ÜFE, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 58,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,40 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 50,92 arttı.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 60,92, imalatta yüzde 58,35 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,64, imalatta yüzde 2,28 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 10 alt sektör daha düşük, 15 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık YD-ÜFE'ye göre 11 alt sektör daha düşük, 14 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.