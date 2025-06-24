Çorum’da İl Müftülüğü tarafından düzenlenecek olan Yaz Kur’an Kursları 30 Haziran – 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında tek dönem halinde gerçekleştirilecek.

Kurslarda Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, İtikad, İbadet, Siyer ve Ahlak derslerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri hedefleniyor.

Camiler, Kur’an Kursları ve müftülükler tarafından uygun görülen diğer mekanlarda 4-6 yaş grubu çocuklardan, 7-14 ve 15-22 yaş arası gençlere kadar çeşitli yaş guruplarına yönelik Kur’an eğitimleri düzenlenecek.

4-6 yaş ve 7-14 yaş grubu öğrenciler için yarım gün ve tam gün; 10-18 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik ise gündüzlü ve yatılı kurslar imkanlar ölçüsünde gerçekleştirilecek.

Kurslara başvurular cami ve Kur’an kurslarına yüz yüze ya da online olarak yapılabilecek. Gündüzlü kurslara kayıtlar, kurs süresi boyunca devam edecek.

İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada: “Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğrenmek, dini bilgiyle buluşmak, cami ortamını yakından tanımak ve manevi gelişimlerini desteklemek isteyen tüm çocuklar ve gençler yaz Kur’an kurslarına davetlidir” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi