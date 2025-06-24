İŞKUR İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında başlatılacak olan kurs için üç kurum arasında 20 Haziran 2025 tarihinde bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde, programa dahil edilecek 19 kursiyere “Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar)” mesleğinde toplam 750 saatlik bir eğitim verilecek.

Eğitimin en önemli çıktısı ise, kursu başarıyla tamamlayan katılımcıların en az yüzde 60’ının BİM Marketler A.Ş. tarafından istihdam edilecek olması. Hazırlanan projenin, işsizlerin mesleki bilgi ve becerilerini artırarak istihdam edilebilirliklerini yükseltmeyi ve perakende sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı hedeflediği belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi