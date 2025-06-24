Ankara Gölbaşı’nda bulunan Vilayetler Evinde açık havada gerçekleştirilen ve devlet bürokrasisinin buluştuğu düğüne Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başta olmak üzere, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eski bakanlar, milletvekilleri, eski milletvekilleri, bürokratlar ve farklı sektörlerden isimler katıldı. Düğüne Sungurlu’dan da Belediye Başkanı Muhsin Dere ve çok sayıda davetlide katıldı.
Düzenlenen nikah töreninde Hafize-Basri Bağcı ailesinin oğlu Furkan ve Hatice-Necdet ailesinin kızı Merve ömür boyu birlikteliğe ‘evet’ dedi.
ÇORUM HABER Merve & Furkan çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.

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Muhabir: Haber Merkezi