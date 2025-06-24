Ticaret Bakanlığı, 2. el araç satışında artan sahte ilanlarla mücadele kapsamında yeni denetim sistemini devreye aldı. 16 Haziran tarihi itibarıyla, Türkiye genelindeki tüm taşıt ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi kapsamında yetki doğrulaması zorunlu hale getirildi.

SAHTE İLANLAR İÇİN MÜDAHALE

Ticaret Bakanlığı'nın 31 Ağustos 2023'te yaptığı yönetmelik değişikliğiyle, ilan platformlarına hem kimlik doğrulama hem de yetki belgesi kontrolü zorunluluğu getirilmişti. Geliştirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, taşıt ilanlarında yer alan kullanıcı bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek üzere 1 Kasım 2023'te aktif hale getirildi.

İlk etapta sadece kimlik doğrulama işlevi gören sistem, 7 Nisan 2025 itibarıyla 2023, 2024 ve 2025 model taşıt ilanlarında yetki doğrulaması sürecini de başlattı.

Yeni düzenlemeyle birlikte 16 Haziran 2025 itibarıyla tüm taşıt ilanları için yetki doğrulaması zorunlu hale getirildi.

YALNIZCA BU KİŞİLER İLAN VERECEK

Bakanlık açıklamasına göre, artık yalnızca taşıt sahipleri, onların birinci ve ikinci derece kan hısımları, eşleri ya da yetki belgeli oto galeriler ilan girişi yapabilecek.

Yeni uygulamayla birlikte EİDS Yetki Doğrulama sistemi sayesinde artık yetkisiz şahısların taşıt ilanı vermesi engellenecek. Bakanlık, ilan platformlarının EİDS sistemine entegre edildiğini ve doğrulama yapılmadan herhangi bir ilan yayınının mümkün olmadığını duyurdu.

Aynı zamanda sistemin, tüketicinin bilgiye dayalı doğru tercihler yapmasına olanak sağlayarak, ikinci el otomotil piyasasında şeffaflık sağlanması amaçlanıyor.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINI ETKİLEYECEK

Elektronik ilan sistemine getirilen bu genişletilmiş doğrulama süreci, yalnızca alıcılar için değil, sektörde faaliyet gösteren tüm paydaşlar için de önemli bir değişim anlamına geliyor. Yetkisiz ilan girişlerinin engellenmesiyle hem haksız kazançların önüne geçilecek hem de ilan platformlarının güvenilirliği artacak.

Ticaret Bakanlığı bu kapsamda denetimlerini artıracağını belirtirken, vatandaşların sadece yetkilendirilmiş kaynaklar üzerinden ilanları takip etmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.