Milletvekili Tahtasız, esnafın iş yapamaz hale geldiğini, araçların duramaması ve park yeri sıkıntısı nedeniyle hem vatandaşın hem de esnafın mağdur olduğunu vurguladı.

“Şehrimizin ticari ve sosyal hayatının can damarı” olarak tanımladığı Ilıca Caddesi’nde yapılan refüj düzenlemesinin büyük sıkıntılara yol açtığını belirten Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Araçlar duraklayamıyor, alışveriş yapmak isteyenler park edecek yer bulamıyor, esnaf müşteri kaybediyor. Günün sonunda kepenk açık ama umut kapalı” dedi.

ESNAF DERTLİ, ÇÖZÜM BEKLİYOR

Milletvekili Tahtasız, söz konusu refüjün işlevsizliğine dikkat çekerek, yalnızca birkaç metre ilerisinde yaya geçidi bulunduğunu ve mevcut uygulamanın mantıksız olduğunu söyledi.

Esnafın belediyeye WhatsApp şikayet hattı üzerinden defalarca başvuru yaptığını ancak her seferinde olumsuz yanıt aldığını aktaran Tahtasız, yetkilileri duyarlılığa davet etti.

“ESNAFIN SESİNİ DUYUN!”

Tahtasız’ın çözüm önerileri arasında; refüjün tamamen kaldırılması, cadde boyunca tutarlı refüj planlaması yapılması ya da Albayrak Caddesi örneğinde olduğu gibi tek yönlü trafik uygulamasına geçilmesi yer aldı.

Milletvekili Tahtasız açıklamasını, “Unutulmamalı ki; işleyen bir şehir, ‘AŞK’ ile dinlenen bir esnafla büyür” sözleriyle bitirerek, Çorum Belediyesi’ni katılımcı ve çözüm odaklı bir yaklaşıma davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi