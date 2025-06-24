Türkiye genelinde ihracatta ön sıralarda kendine yer bulmayı başaran ve 3 yıldır aralıksız şekilde ihracatında 1 milyar dolarlık rakamları geride bırakmayı başaran Çorum 2025 yılının ilk 5 ayında ise 2 milyar 164 milyon dolarlık ihracata ulaşarak ülkede 11’nci sırada kendine yer edindi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında 2 milyar 206 milyon dolarlık ihracatı bulunan ve 2024 yılını ise 4 milyar 311 milyon dolarla kapatan Çorum’da 2025 yılının ilk 5 ayında ise 2023 yılı geneli rakamlarına yaklaşarak 2 milyar 164 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

2025 yılı Ocak ayında 364 milyon 513 bin dolarlık, Şubat ayında ise 431 milyon 586 milyon dolarlık ihracat yapılan Çorum’da Mart ayı ihracatı 450 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında 351 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Çorum’un Mayıs ayı rakamları ise 565 milyon dolar olarak açıklandı. Buna göre Çorum’un 5 aylık ihracat rakamı 2 milyar 164 milyon dolara ulaştı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre yaptığı açıklamada ilimizin 2025 yılı Mayıs ayında ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 89,72 oranında artırarak büyük bir ekonomik başarıya imza attığını duyurarak bu artış oranı ile ilimizin Türkiye genelinde ihracatını değer bazında en fazla artıran ikinci il olduğunu, elde edilen bu sonuçlarla Çorum, içinde bulunduğu TR-83 Bölgesi’nde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) en fazla ihracat yapan il olarak da Ocak ayından beri birinciliği kimseye bırakmadığını duyurdu.

Muhabir: Haber Merkezi