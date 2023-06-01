Çorum Belediyesi ekipleri tüm birimleriyle gelen ihbarları değerlendirirken, izinli personelinde göreve çağrıldığı belirtildi.

Her hangi bir can kaybı yada yaralanmanın yaşanmadığı sağanak sonrası binaların bahçeleri, bodrum katlarda bulunan ikametler ve iş yerleri sular altında kaldı.

Yapılan ihbarlar sonrası su baskınlarının yaşandığı adreslerde ekipler çalışmalarına devam ederken Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’da çalışmaları yerinde incelemek için ihbarı yapılan tüm adreslere tek tek uğradı.

Yağış nedeniyle her hangi bir can ya da mal kaybı ihbarında bulunulmadığını belirten Aşgın, "Belediyemizin bütün birimleri teyakkuz halinde. Tüm birimlerimiz görevinin başında. Gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Su basan noktalarda tahliye işlemleri devam ediyor. İnşallah kısa süre içinde normale döndüreceğimize inanıyoruz. Allah beterinden saklasın." açıklamasında bulundu.