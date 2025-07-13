Görev süresi sona eren İl Müftü Yardımcıları ve Şube Müdürü, Çorum Valisi Ali Çalgan ile vedalaştıb

Çorum’da görev süreleri sona eren İl Müftü Yardımcıları Adem Aygül ve Dr. Yıldız Üveyik ile İl Müftülüğü Şube Müdürü Sani Soytürk, Çorum Valisi Sayın Ali Çalgan’a veda ziyaretinde bulundu.

Vali Ali Çalgan, Çorum’daki hizmetleri dolayısıyla Müftü Yardımcıları Aygül ve Üveyik ile Şube Müdürü Soytürk’e teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Ziyarette İl Müftüsü Şahin Yıldırım da hazır bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Çorum’da dini hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesine yaptıkları katkılar dolayısıyla veda eden idarecilere takdirlerini ileten Vali Çalgan, "Kamu hizmetine yaptığınız katkılar için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Muhabir: SELDA FINDIK