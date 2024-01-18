Edinilen bilgiye göre, Göksel A. yönetimindeki akaryakıt yüklü tanker, Çorum-Sungurlu karayolu üzerindeki Arifegazili köyü çıkışında sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucunda refüje devrildi. Yan yatan tankerde bulunan akaryakıt yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi, Çorum-Ankara karayolu, çift taraflı olarak araç trafiğine kapatıldı.

Tankerde bulunan akaryakıtın yola akmaya devam etmesi nedeniyle patlama riskini göz önünde bulunduran ekipler, bölgedeki tüm elektrik akımı keserken, tankerde kalan akaryakıtı boşaltmak için Kırıkkale'den başka bir tankerinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

Yaklaşık 3 saattir ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen tankerde bulunan akaryakıtın boşaltılması ve etrafa dökülen akaryakıtın temizlenmesinin ardından karayolunun tekrar ulaşıma açılması beklenirken, kazanan yaşadığı Arifegazili köyünün her iki tarafındaki araçlar beklemeye devam ediyor.

Öte yandan, oluşan araç kuyruğu dronla görüntülendi.

Diğer taraftan çift taraflı araç trafiğine kapanan Çorum-Ankara karayolu Sungurlu geçişini kullanacak araçların girişine izin vermeyen trafik ekipleri araçları Çorum çıkışında Alaca karayoluna, Sungurlu çıkışında ise Boğazkale-Alaca karayoluna yönlendiriliyor.