Meltem Danışman Çınar’ın ilk sorusunu yanıtlarken, 2023’e hangi duygularla girdiğini ve yeni yıldan beklentilerini anlatan Yolyapar, “Tüm olumsuzluklara rağmen içimdeki sevgiyi ve umudu koruyorum, ama 2023’le ilgili çok iyimser şeyler söylemek de maalesef pek mümkün değil. Seçime doğru gidilirken, sürekli gerilim pompalanıyor. Ekonomi zaten sıkıntılı. Daha da ötesi, Anayasa’da yapılmak istenilen değişiklikle ‘burka’nın bile önünün açılması ihtimali var. Büyük Atatürk’ün bize emanet ettiği Batı uygarlığının bir parçası, çağdaş Türkiyem, Afganistan’a dönecek diye çok korkuyorum. Vatanımı ve milletimi böylesine tehlikelerden koruması için Allah’a dua ediyorum.” dedi.

2023’e girerken Çorum’un beklentilerinin yine karşılık bulmadığına vurgu yapan Yolyapar, “İlk gençlik yıllarımdan beri hayalim, medeni bir Çorum’du ve bu medeni kentte yaşamaktı. Yine uzun yıllardan beri, ‘sanayi kenti Çorum’ hayalinin peşinden koşuyorum. Sanayileşmeyle birlikte, kültür ve sanatın da gelişeceğini, eğitimde, sağlıkta, sporda, turizmde bölgesel bir merkez haline geleceğimizi biliyorum. Bütün bu konularda az mesafe de almadık. Ama, kentin üzerine kâbus gibi çöken bir takım unsurlar var. Bu yüzden Çorum, mutlu insanların yaşadığı bir kent olmaktan çıktı. Caddede gördüğünüz tüm insanların suratları asık, bakışları kaygılı, mutsuz…Nitelikli insanlar, bu yüzden Çorum’da yaşamak istemiyor, yaşayan da fırsatını bulduğunda kaçıyor.” diye konuştu.

Meltem Danışman Çınar’ın, ÇORUM HABER’in geleneksel değerlendirmesinde, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’nin “Çorum’da Yılın İnsanı”, Ahlatcı Holding tarafından Sungurlu’ya yapılmakta olan Barut Fabrikası’nın ise “Çorum’da Yılın Olayı” seçildiğini hatırlatması üzerine de Yolyapar şöyle konuştu:

“Sungurlulu hemşehrimiz Muhsin Dere, Sanayi Bakanlığı’nda daire başkanlığı, genel müdürlük gibi üst düzey görevlerden sonra, bugün de çok önemli bir bakanlığın Bakan Yardımcısı konumunda. Memleketini de çok seven bir insan. Sungurlu’ya, Ahmet Ahlatcı’nın yatırımı dışında başkaca yatırımların gelmesine de vesile oldu. Sungurlu şimdi, savunma sanayi merkezi ve Türkiye’nin ikinci Kırıkkalesi olma yolunda. Çorum’un sanayileşmesine böylesine büyük katkı sağlayan bir hemşehrimiz Yılın İnsanı seçmeseydik, haksızlık etmişq olurduk.”

“Ahlatcı’nın Barut Fabrikası’na gelince…Hemşehrim ve dostum olduğu için büyük gurur duyduğum Ahmet Ahlatcı, yakın geçmişte hemen her yıla damgasını vurmuş bir insan. En son da, Ahlatcı Doğalgaz olarak Borsa tarihinin en büyük halka arzını başarıyla gerçekleştirdi. Yine altın sektöründe dünyanın ilk 10’u arasına girdi. Sungurlu’ya yapmakta olduğu Barut Fabrikası ise, maliyeti 5 milyar liraya kadar çıkabilecek çok büyük bir yatırım. 2.500 kişilik istihdamla Sungurlu’nun kaderini değiştirecek. 2022’de sürpriz şekilde ortaya çıkan bu yatırım, elbette ki Çorum’da Yılın Olayı idi. Tekrar etmek gerekirse, Ahmet Ahlatcı kardeşimizle ne kadar övünsek azdır.”

Gazeteci Mehmet Fatih Uysal’ın, randevu alamayıp tedavi imkânına geç ulaştığı için hayatını kaybettiği yolundaki haberin, Çorum’da sağlık sisteminin sorgulanmasına yol açtığını belirten Meltem Danışman Çınar, ÇORUM HABER’in de “Fatih’i kim öldürdü?” başlığıyla büyük ses getirdiğini hatırlatarak, Yolyapar’ın konuya ilişkin değerlendirmesini istedi.

Çorum’da, özellikle belirli branşlarda randevu alma güçlüğünün yaygın bir sorun olduğunu belirten Yolyapar, “Bu haberden sonra çok arayan-soran, mesaj gönderen oldu. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bölgeden ve hatta Türkiye’nin dört bir yanından hasta geliyor, yoğunluk inanılmaz. Sağlık Müdürü’nden Başhekim’e, hekimlere ve sağlık personeline kadar bu sektördeki herkes insanüstü bir gayretle çalışıyor. Ama, yoğun talep karşısında yetişmek mümkün değil. Devlet Hastanesi keşke kapatılmasaydı veya yeni yapılacak bina keşke bir an önce yapılsaydı. Eğitim-Araştırma’nın yükünü bir nebze olsun almış olurdu.” ifadesini kullandı.

Mehmet Yolyapar, sağlık alanında Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın çabalarını yakından bildiğini de anlatarak, “Gerek yeni hastane, gerekse sağlık sektöründeki diğer sorunlar için sürekli çaba içindeler. Özellikle Milletvekili Ceylan, hekim açığını kapatabilmek için sık sık hekim tayini yaptırıyor. Ama, belirttiğim gibi, Çorum, insanların mutlu olarak yaşayabildikleri bir kent olmaktan çıktığı için, fırsatını bulan hekim Çorum’dan gidiyor. Maalesef, sağlık alanında dezavantajlarımızdan biri de bu.” değerlendirmesini yaptı.

Çınar’ın sorusu üzerine, “Lozan’ın gizli maddelerinin 100. yılda sona erdiği” yolundaki iddiaları “safsata” olarak niteleyen Mehmet Yolyapar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili mahkeme kararının hukuki değil siyasi olduğunu, İmamoğlu’nu görevden uzaklaştırma çabalarının, seçim kampanyasında İBB’nin devasa imkânlarını kullanma hesabına dayandığını, seçimleri bir-iki ay öne çekme çabalarının da iktidarın bir oyunu olduğunu, muhalefetin bu oyuna gelmemesi gerektiğini, eğer uygun görürse, Cumhurbaşkanı’nın Meclis’i feshederek ülkeyi seçime götürebileceğini söyledi.

Yolyapar, yerel basının 2023 yılına nasıl girdiği yolundaki soruyu da şöyle yanıtladı: “Sayın Cumhurbaşkanımız, resmi ilan tarifesinde yüzde 100 zammı daha önce onaylamıştı. Kendisine müteşekkiriz. Ama, giderlerimiz öyle arttı ki, yeni yılda bu maliyetlerle nasıl başedeceğimizi bilemiyoruz. Örneğin bizim gazetede 18 kişi çalışıyor. Asgari ücretteki artışla birlikte personel giderimiz inanılmaz rakamlara ulaştı. Kağıt-baskı faturalarımız katlandı. Resmi ilan gelirlerimiz artsa da, toplumun da ciddi şekilde yerel basınına sahip çıkması gerekir ki ayakta kalabilelim.”

“Yeni Basın Yasası çerçevesinde Basın İlan Kurumu tarafından internet haber sitelerinin resmi ilan alabilmelerine ilişkin esaslar da bir yönetmelikle belirleniyor. Yerel gazetelerde resmi ilan alabilmek için bekleme süresi 36 ay. Gazete, nitelikli yayın yaptığını kanıtladıktan sonra resmi ilan alabilmek için 36 ay bekliyor. İnternet haber sitelerinin de, belirlenen kurallara uyduğunu kanıtladıktan sonra belirli bir süre, muhtemelen 24 ay beklemesi gerekecek. Bütün bunlar önümüzdeki günlerde netleşecek. Nitelikli yerel gazetelerin internet haber siteleri, bu konuda daha avantajlı olacak, ama ayrı bir kadro kurma zorunluluğunu yerine getirecekler.” (Haber Merkezi)