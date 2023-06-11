Bu yıl ilki Ocak ayında, ikincisini geçen hafta yapılan Türk Halk Müziği konserinin ardından HEM THM Korosu Şef Arif Sadeçolak yönetiminde Devlet Tiyatro Salonu’nda birbirinden güzel türkülerle müzikseverlere doyumsuz bir gece yaşattılar.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen konseri Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Ümit Er, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, okul müdürleri, eğitimciler ve müzikseverler ilgiyle takip etti.

Programın açılışında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe, müziğin herkesin ortak dili olduğunu belirterek; “Anadolu'nun en büyük zenginliklerinden biri türkülerimizdir. Bir milletin yaşam tarzını, duygularını, düşüncelerini, değerlerini öğrenmek istiyorsanız o milletin türkülerini dinlemeniz yeterlidir. Türküler acılarımızı, özlemlerimizi, aşklarımızı kısacası her şeyimizi anlatır. Bir türkü bazen bizi bizden alıp başka diyarlara götürebilir. Bilime önem vererek ilerlerken sanatımızı da nesilden nesile aktarmalıyız. Çorum HEM olarak bu nedenle 5 yıl aradan sonra Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği konserlerimizi yeniden geleneksel hale getirerek sürdürmeyi hedefliyor; hayatın her alanında olduğu gibi sanatta da insanlarımıza dokunmaya, onların yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.