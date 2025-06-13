Türkiye’nin en köklü ayakkabı üreticilerinden biri olarak bilinen Urgan Ailesi, konkordato ilan etti. 1925 yılında temelleri atılan ve üç nesildir sektörde faaliyet gösteren aile, zorlu ekonomik şartlara daha fazla direnemedi. Aileye ait Efe Ayakkabıcılık, Panda Ayakkabıcılık ve Efe Otelcilik için konkordato başvurusunda bulunuldu. Ancak grubun en bilinen markası olan Hammer Jack için herhangi bir başvuru yapılmadığı bildirildi.

EKONOMİK SIKILAŞMA ŞİRKETLERİ ZORLUYOR

2025 yılının ilk yarısında uygulanan sıkı para politikaları, birçok şirketi mali dar boğaza sürükledi. Yüzlerce firma konkordato veya iflas başvurusunda bulunurken, bu sürece Türkiye ekonomisinin tanınmış ailelerinden Urganlar da dahil oldu.

KONKORDATO TALEBİNDE BULUNAN İSİMLER

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuruda iki aile ferdi ile üç şirket için konkordato talebinde bulunuldu. Mahkemeye sunulan belgelerde adı geçen kişi ve kuruluşlar şöyle:

Mehmet Ali Urgan

Mehmet Dinçer Urgan

Efe Ayakkabıcılık

Panda Ayakkabıcılık

Efe Otelcilik