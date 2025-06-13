“30. Yıla 30 TOGG” sloganıyla dikkat çeken kampanyada çekiliş saati yaklaşırken vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konuların başında “Çitlekçi çekiliş sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?”, “Çitlekçi TOGG çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?” soruları geliyor. İşte Çitlekçi TOGG çekiliş sonuçları..

ÇİTLEKÇİ TOGG ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOGG kazandıran büyük çekiliş, 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 14:00’te, noter huzurunda gerçekleştirilecek. Etkinlik, Çitlekçi Mağazacılık Kule Şubesi Otopark Alanı’nda (Adres: Cevizlidere Mah. Mevlana Blv. No:227 D:1 Çankaya/Ankara) düzenlenecek.

CANLI YAYIN NEREDEN İZLENEBİLİR? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Çekiliş, Çitlekçi’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla izlenebilecek. Vatandaşlar, etkinliği şu kanallar üzerinden canlı takip edebilir:

YouTube /citlekci

Instagram @citlekciofficial

Facebook @citlekci

Televizyon kanalı üzerinden yayın yapılmayacak, ancak dijital platformlarda erişim ücretsiz sağlanacak.

ÇİTLEKÇİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kampanyanın sonuçları 13 Haziran’daki çekilişin ardından hazırlanarak, 20 Haziran 2025 Cuma günü kamuoyuna duyurulacak. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki kanallar kullanılabilir:

www.citlekci.com.tr üzerinden asil ve yedek talihlilerin isim listesi

ASİL VE YEDEK TALİHLİLER İÇİN BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Asil talihlilerin son başvuru tarihi: 05 Temmuz 2025

Yedek talihlilerin başvuru süresi: 20 Temmuz 2025

Kazananların, kimlik ve iletişim bilgileri ile birlikte [email protected] adresine başvuru yapmaları gerekiyor. Ayrıca, kendilerinden talep edilecek belgeleri eksiksiz olarak Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş’ye teslim etmeyen talihliler, ikramiye hakkını kaybedebilir. İkramiyelerin teslim süresi: En geç 30 Temmuz 2025 tarihine kadar tamamlanmalıdır.

ÇİTLEKÇİ ÇEKİLİŞ ÖDÜLLERİ: 30 TOGG DAĞITILACAK

Kampanyanın en dikkat çeken detayı, farklı donanımlarda 30 adet TOGG aracının dağıtılacak olması. İşte kazanılabilecek araçların listesi:

13 adet TOGG V1 LR RWD 22 kW Techno-Comfort Pack PR (Uzun Menzil)

2 adet TOGG V1 LR RWD 22 kW Techno-Comfort Pack (Uzun Menzil)

15 adet TOGG V1 SR RWD 22 kW Techno-Comfort ADAS Pack PR (Kısa Menzil)

Kampanya kapsamında her 500 TL’lik alışverişe bir çekiliş hakkı verilmişti.