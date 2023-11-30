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Türk toplumunun eğitim, kültür ve sosyal hayatına katkı sunmaya yönelik, alanında uzman isimleri Çorum halkı ile buluşturmayı amaçlayan Türk Ocakları Çorum Şubesi; bu hafta geleneksel Ocakbaşı Sohbetleri’nde “Kudüs” konusunu masaya yatıracak.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yarın (01 Aralık 2023 Cuma) saat 19.30’da düzenlenecek olan “Kudüs Davamız” konulu sohbete Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın konuşmacı olarak katılacak.

Türk Ocakları Şube Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, etkinliğe tüm Çorum halkını davet etti.