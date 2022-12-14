Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2022 yılı Ekim ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince 725 bin 868 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6; Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 azaldı.

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tereyağı üretimi yüzde 27,1, içme sütü üretimi yüzde 24,1, ayran üretimi yüzde 13,3, inek peyniri üretimi yüzde 5,4, yoğurt üretimi yüzde 3,9 azaldı. Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 19,1, ayran üretimi yüzde 8,1, yoğurt üretimi yüzde 3,2 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 5,1 ve içme sütü üretimi yüzde 3,3 azaldı.

Bir önceki ay 751 bin 279 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Ekim ayında yüzde 3,4 azalarak 725 bin 868 ton oldu. Bir önceki ay 123 bin 294 ton olan içme sütü üretimi Ekim ayında yüzde 15,6 azalarak 104 bin 102 ton olarak gerçekleşti.

(Uğur GÖRKEM)

