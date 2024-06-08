Belediye Meclisi’nin Haziran ayı oturumunda gündem dışı bölümde söz alan Tokgöz, 5 Haziran’ın Dünya Çevre Günü olarak kutlandığını belirterek, “Dünyamızın geleceğinin bugün attığımız adımlara, yaptığımız tercihlere ve aldığımız kararlara bağlı olduğunu bilerek hep birlikte çaba göstermeliyiz” dedi.

Çorum’da yıllardır konuşulan Derinçay’ın kirliliği probleminin halen çözüme kavuşmadığını kaydeden Tokgöz, “Konuyla ilgili Hitit Üniversitesi’nin ciddi bir araştırma raporu var. Raporda, kısaca ‘evsel ve endüstriyel atık sular nedeniyle bu su, sağlığımıza ve çevreye olumsuz etki etmektedir’ deniliyor. Derinçay’dan sulanan ve bizim sorumluluğumuzda da olan mücavir alanımız içerisindeki köylerimizde yetiştirilen sebzeler bu suyla sulanmakta ve gıda yönünden insan sağlığını tehdit etmektedir” dedi.

Belediye’nin arıtma tesisinin 90’lı yıllarda yapıldığını ve 250 bin kişilik nüfusa hitap edecek şekilde tasarlandığını belirten Tokgöz, “Şu anda arıtma konusunda yetersiz kaldığımız bellidir. Yeni ve çağa uygun modern bir arıtma tesisine ihtiyacımız var. Belediyemizin konuyla ilgili çalışmaları nelerdir, neleri hedefliyor?” şeklinde konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ