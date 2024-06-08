CHP’li Didem Tokgöz’ün Derinçay’ın kirliğine değindiği konuşmasının ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Derinçay’ın kirliliğinin önemli bir konu olduğunu belirterek, “Belediyemizin atık su arıtma tesisi 2001 yılında Arif Ersoy döneminde 250 bin nüfusa göre hizmete girdi. Şuan yüzde 100 dolulukla faaliyetini sürdürüyor. Son 10 yıldır ileri biyolojik arıtmayla ilgili elimizde bir projemiz var. Bu projeyi İPA 2-3 ve AB projeleri kapsamında ilgili bakanlığımıza 5 yıldır her dönem başında yenilerek veriyoruz ve takibini sıkı şekilde yapıyoruz. Bu projenin bedeli 1 milyar lirayı aşıyor. Belediye’nin kendi kaynaklarıyla yapacağı bir proje değil. Bu nedenle kamu kaynakları ve AB kaynaklarını devreye sokarak bu projeyi gerçekleştirebiliriz. Biz bunu 2019 seçim vaatlerine koyduk ama yapamadık. Yeni dönemde de seçim vaadimize koyduk. Her hafta bununla ilgili gündemimiz var, kaynak bulma noktasında samimi bir gayretin içindeyiz. Burada bütün partilerimizle beraber bu konuyu takip etmemiz çok önemli. Konunu ikinci boyutu ise evsel ve endüstriyel atıklar. Evsel atıklar, belediyemizin evlerden aldığı atıklar. Ama endüstriyel atıklar ise OSB yönetiminin çözmesi gereken bir konu. İkisinin arıtma şekli birbirinden farklı. Evsel atıklar biyolojik atıklar, sanayi atıkları ise kimyasal arıtma gerektiriyor. Ne yazık ki OSB’de endüstriyel sanayi ile ilgili böyle bir atık tesisi yok. Onlar da evsel atıklar için yapılan atık bertaraf sistemini kullanıyor. Sayın valimiz OSB Yönetim Kurulu Başkanı. Bu konuyu yakından takip ediyor. Sanayi atıkları belediyemizin atık bertaraf tesisine gelmemeli. Bunun için kimyasal arıtma tesisini OSB yönetimiz hayata geçirmeli” dedi.

Belediye Başkanı Aşgın, ileri biyolojik arıtma tesisinin kurulması ve OSB’nin de kendi endüstriyel tesisini kurması ile birlikte Derinçay’ın kirliliğinin önüne geçilebileceğini söyledi.

Editör: Haber Merkezi