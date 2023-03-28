İYİ Parti Çorum Milletvekili Aday Adayı Melahat Özoğlu, çevre konusunda yaşanan sorunları çözmek, otoriter bir rejimden ve kötü bir yönetimden kurtulmak için siyasette olduğunu, Çorum’a ve ülkeye hizmet etmek için aday olduğunu söyledi.

Çorum İl Çevre Müdürlüğü’nün kurucu müdürü olarak görev yapan, Mecitözülü hemşehrimiz Melahat Özoğlu’nun adaylık açıklamasına, İl Başkanı Erkan Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Av. Orhan Odabaş, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. (Haber Merkezi)

