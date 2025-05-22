Türkiye ekonomisi için önemli verilerden olan Enflasyon Raporu saat 10:30’da açıklanmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan son dönemde oluşan faiz, enflasyon, döviz kurları, iç dinamikler gibi birçok konuyu ele alarak yeni enflasyon hedeflerini duyurdu. TCMB Başkanı Karahan "Enflasyon yıl sonu değişim tahmini 2025 yılı için yüzde 24. 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi de koruduk." dedi.

Karahan'ın açıklamaları şöyle:

Küresel talep görünümü ve jeopolitik riskler emtia fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Gelişmiş ülke merkez bankaları faiz indirimlerini sürdürüyor. Mal enflasyonu düşük seviyelerde seyrediyor öte yandan bu sürece son dönemde belirsizliklerin de yoğunlaştığı bir tablo eşlik etti. Önümüzdeki dönemde de para politikasındaki dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz.

Cari işlemler hesabında belirgin iyileşme gerçekleşti. Küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü riskler artarken enflasyon üzerinde ülkelere göre değişen olası etkiler söz konusu. Enflasyon gelişmeleri öngörülerimizle uyumlu gerçekleşti. Dış talep göstergesi 2025 yılında zayıflayan bir küresel büyümeye işaret ediyor. Yıl içinde en yüksek artış Ocak ayında gerçekleşti.

Yurtiçi talebin büyümeye katkısı belirgin düşerken net ihracatın pozitif katkısı ön plana çıktı. Yeni ve yenilenen kiralarda artış oranı düşmekte. Talep koşullarının yılın ikinci çeyreğinden itibaren dezenflasyonist patika ile daha uyumlu hareket edeceğini öngörüyoruz. Tahminlerimiz 2025 yılında cari açığın milli gelire oranının 2024 yılına kıyasla bir miktar daha yüksek olmakla birlikte uzun dönem ortalamalarının altında kalacağını işaret ediyor.

Öncü veriler enflasyondaki düşüş eğiliminin Mayıs ayında da sürdüğüne işaret ediyor. Geldiğimiz noktada Mayıs ayı öncü verilerinin Nisan ayına kıyasla daha düşük bir seyre işaret ettiğini ekleyebilirim. Hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşmektedir. Öncü veriler kur geçişkenliğinin geçtiğimiz yıla göre azaldığını ve enflasyona yansımasının sınırlı olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz ay yurt genelinde gerçekleşen zirai don hadisesi önümüzdeki dönem için yukarı yönlü riskleri arttırdı.

Para politikasındaki sıkı duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. KKM bakiyesindeki belirgin azalış sürmektedir. Portföy tercihlerinde dövize yönelim sınırlı oldu. Son haftalarda gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye'ye yönelik sermaye akımlarında çıkışların durduğu ve ılımlı bir sermaye girişi yaşandığı dikkat çekiyor. Sıkı para politikası duruşumuz rezervleri desteklemektedir. Gıda fiyat enflasyonu yıl sonu değişim tahmini 2025 yılı için yüzde 26.5 (önceki: yüzde 24.5).

Enflasyon görünümünde ciddi bir bozulma yaşanmasının önüne geçtik. Revizyona konu olan tüm gelişmeleri ve unsurları izlemeye devam edeceğiz. Belirsizliklerin geçmiş döneme göre daha yüksek olduğunu da göz önünde bulundurarak sıkı para politikası duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Enflasyon yıl sonu değişim tahmini 2025 yılı için yüzde 24. 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi de koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz. Enflasyon görünümünde ciddi bir bozulma yaşanmasının önüne geçtik.

Dezenflasyon sürecinde belirlediğimiz hedeflerle uyumlu olacak şekilde ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

BİR ÖNCEKİ TAHMİNLER NE OLMUŞTU?

Bu yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunda 2025 yılı için enflasyon tahmini orta noktası yüzde 24 olmak üzere, yüzde 19 ile yüzde 29 aralığında çekilmişti. 2026 yılı tahmini ise orta noktası yüzde 12 olmak üzere yüzde 6 ile yüzde 18 aralığında korunmuştu.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRMIŞTI

Merkez Bankası enflasyon tarafında bozulmanın yaşanmaması adına politika faizini artırma kararı almıştı.