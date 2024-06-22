Diyarbakır’ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi arasında çıkan ve geniş bir alana yayılan yangından dolayı üzüntülerini dile getiren Afacan, “Hep birlikte hareket ederek, çevremizi korumak ve geleceğimizi güvence altına almak bizim elimizde” ifadesini kullandı.

Afacan’ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

“Diyarbakır’ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi arasında çıkan ve geniş bir alana yayılan yangın, hepimizi derin bir üzüntüye ve endişeye sevk etmiştir. Bu büyük felakette çok sayıda vatandaşımız ağır şekilde yaralanmış ve maalesef ilk belirlemelere göre 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Yangında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, benzer felaketlerin bir daha yaşanmamasını ümit ediyoruz.

Bu tür üzücü olayların tekrar yaşanmaması adına, toplum olarak bilinçlenmemiz ve gerekli önlemleri almamız büyük önem taşımaktadır. Özellikle tarım faaliyetlerinde dikkatli olunması, anız yakılmaması ve çevreye zarar verebilecek uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir. Tarım okur-yazarlığını geliştirmek, çiftçilerimize modern tarım tekniklerini ve çevre dostu uygulamaları öğretmek, bu tür felaketlerin önlenmesinde kilit rol oynayacaktır.

Çorum Eczacı Odası olarak, tarımda bilinçli ve sorumlu davranmanın önemini bir kez daha vurguluyor ve bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Hep birlikte hareket ederek, çevremizi korumak ve geleceğimizi güvence altına almak bizim elimizde.”

Editör: KEMAL YOLYAPAR