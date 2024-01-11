Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülke genelinde sayıları 95 bini aşan taksici esnafının taksimetre ayarlama ücretinden dolayı mağdur olduğunu dile getirerek, “Akaryakıta gelen üst üste zamlarla birlikte taksici esnafımız tarife ücretlerinde değişikliğe giderek taksimetrelerini yılda en az üç-dört kez güncellemek zorunda. Yetkili servisler tarafından yapılan bu güncelleme işlemlerinin bedeli ise İstanbul’da son 2 yılda yüzde 210 artarak 2 bin 950 TL oldu. Sadece İstanbul’da 20 bine yakın taksici faaliyet gösteriyor. Yalnızca 5 dakika süren bu hizmetin bedeli taksici esnafımızı mağdur etmektedir. İlgili Bakanlıklar taksimetre güncelleme işlemleri konusunda acilen düzenleme yaparak esnafın mağduriyetinin giderilmesi lazım” dedi.

“TAKSİMETRE AYARLAMA İŞLEMİNDE

ORTAK BİR FİYAT BELİRLENMELİ”

Mazot, yedek parça ve lastik fiyatları derken taksici esnafının kazanamadığı paranın taksimetre güncellemesi yapan yetkili servislere gittiğini söyleyen Palandöken, “Geçtiğimiz yıl petrole bağlı olarak taksimetre tarifelerinde 3 kez fiyat değişikliği oldu. Bu da taksici esnafımıza taksimetre güncelleme işlemleri için büyük bir külfet doğuruyor. Yüzlerce taksi kuyruğa girip sıra beklerken hem zaman kaybediyor hem de çile çekiyor. Üstüne bir de taksimetre güncelleme bedeli yüzünden taksicinin kazanacağı para yetkili servislere gidiyor. Zaten artan maliyetler yüzünden taksici esnafımızın kazancı sınırlı. Taksimetreye gelen her zamda müşteri kaybediyorlar. Mazot, yedek parça, lastik derken taksici esnafının kazanamadığı para taksimetre güncellemesi yapan yetkili servislere gidiyor. Taksici esnafının mağdur olmaması için taksimetre güncelleme bedeli mutlaka düşürülmeli. Yeniden değerlendirme oranı baz alınsa dahi daha düşük bir meblağ ödenmesi gerekir. Taksimetre ayarlama ücretleri için ortak bir fiyat belirlenmeli ve bu işin periyod içerisinde kısa zamanda gerçekleşmesini sağlayacak tedbirler alınmalı. Bu konuyla alakalı TESK olarak ilgili Odalarımızla görüşmelerimiz sürüyor” şeklinde konuştu.