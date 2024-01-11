Gelecek Partisi Genel Merkez Etik Kurul üyesi hemşehrimiz Av Rumi Bekiroğlu, yayımladığı mesajla çalışan gazeteciler gününü kutladı. Gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1962’den beri 10 Ocak gününün Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlandığını hatırlatan Av. Rumi Bekiroğlu ilimizdeki b.tüm yazılı ve görsel basın kuruluşlarının temsilcilerini kutladı.

Gazeteciliğin zorluğuna değinen Bekiroğlu mesajında: “Gücünü kamuoyu desteğinde alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın, önemli ve etkin bir denetim organı olma konumuyla, demokrasinin temel unsurlarından biridir. Gazetecilik mesleği, kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşarak zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu gelişen olaylar karşısında aydınlatırken diğer taraftan da vatandaşımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir” dedi.