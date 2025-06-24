Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, önceki dönem CHP Ortaköy İlçe Başkanı Rıfat Uzunca’nın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

2020 yılında CHP Ortaköy İlçe Başkanlığı yapan 56 yaşındaki Rıfat Uzunca geçirdiği kalp ameliyatının ardından Haziran ayında hayatını kaybetmişti.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız beraberinde eşi Perinay Tahtasız ve Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül ile birlikte Uzunca ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Ortaköy Kadın Kolları Başkanı olan Fatma Uzunca’ya başsağlığı dileklerin ileterek Rıfat Uzunca’yı unutmayacaklarını söyleyen Tahtasız: “Partimizin başarısı için ailece emek sarfeden Rıfat Uzunca geride kendisi gibi mücadele ve gönül insanı kıymetli bir eş bıraktı. Ortaköy Kadın Kolları Başkanımız Fatma Uzunca eşinden aldığı bayrağı gururla taşıyor. Rıfat Uzunca ağabeyimizin verdiği emekleri asla unutmayacağız, onu daima tatlı sohbeti ve iyilikleriyle hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun” dedi.

Fatma Uzunca da Tahtasız ailesi ile Öncül’e nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ