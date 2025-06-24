Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan eylemde basın açıklaması okunurken, pankartlar ve dövizlerle İsrail’e karşı tepkiler dile getirildi. Katılımcılar, uluslararası sessizliğe ve çifte standarda sert eleştiriler yöneltti.

Sunuculuğunu Cengiz Mutlu’nun yaptığı ve Kuran’ı Kerim kıraati ile başlayan eylemde, açılan pankart ve dövizlerle tepkiler dile getirildi.

Basın açıklaması yapan Murat İslam, Filistin ve Gazze’de yaşanan katliamları protesto etmek ve direnişin ve yüreği mazlumlar için çarpan tüm vicdanlı insanların yanında olduklarını haykırmak için toplandıklarını söyledi.



“Gazze’nin yok edilmesi sadece insani açıdan değil, uluslararası hukuk ve kurumları açısından da bir felaket olmuştur. Batının sergiledi tavır sadece ikiyüzlülük değil, sistemin tamamen başarısızlığı ve çöküşüdür. Artık, batının maskesi düşmüş ve değerleri ayaklar altına alınmıştır” diyen Murat İslam, Gazze katliamına destek veren emperyalist ve işbirlikçi devlet yöneticileri ile halkları arasında uçurumun daha da derinleştiğini, huzurun ancak İman kardeşliği ve ümmet bilinci ile sağlanabileceğini kaydetti.

İsrail’in Gazze’de başarısız olduğunu belirterek bu başarısızlığın İran’a ABD desteği ile açılan yeni cephe sayesinde gölgelemeye çalıştığını anlatan Murat İslam, Gazze’de de katliamların devam ettiğini, İran ve Gazze halkının yanında olmaya devam edeceklerini, Siyonistlerin Gazze’de yaşattıklarının aynısını yaşaması için dua ettiklerini vurguladı.

Eyleme katılan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, direnişin devam ettiğini, Suriye ve Karabağ’a atıfta bulunarak olmayacak şeylerin olduğunu, Gazze’nin de kurtulacağını ve Mescid-i Aksa’da şükür namazı kılacaklarını sözlerine ekledi.