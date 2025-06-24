Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu’nun ziyaretinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün yürüttüğü hizmetler yerinde değerlendirilerek personel ile görüşmeler yapıldı. Ayrıca sahada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Ziyaret kapsamında Tarıkdaroğlu, kurum çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması yönünde tavsiyelerde bulundu. Ayrıca çocuk, kadın, engelli ve yaşlı bireylere yönelik hizmetlerdeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, kurumun işleyişi, projeleri ve mevcut ihtiyaçları hakkında detaylı bir brifing aldı.

Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu’nun ziyareti, il müdürlüğü personeli ve hizmet alan vatandaşlar nezdinde büyük memnuniyetle karşılandı.

Muhabir: SELDA FINDIK