İl genelinde yürütülen bu denetimler, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerçekleştiriliyor.

İl Müdürlüğü kontrol görevlileri, süt işleme tesislerinde üretim süreçlerini yakından inceleyerek hijyen koşulları, HACCP sistemine uygunluk, gıda güvenliği ve personel hijyenine ilişkin kriterleri detaylı şekilde kontrol ediyor.

Yapılan açıklamada, denetimlerin temel hedefinin tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması olduğu vurgulandı. Tesislerde işlenen süt ve süt ürünlerinin üretiminden paketlemesine kadar olan tüm aşamalar, riske dayalı denetim planları çerçevesinde titizlikle değerlendiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin sadece mevzuat gereği değil, aynı zamanda sağlıklı nesillerin teminatı açısından da kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Denetimlerde özellikle, uluslararası gıda güvenliği sistemlerinden biri olan HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi) uygulamasına uyum durumu da değerlendiriliyor. Üretim alanlarının temizliği, soğuk zincirin korunması, ürün izlenebilirliği ve çalışan personelin hijyen eğitimleri, denetimin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda denetim ekiplerinin hem tüketici sağlığını korumak hem de kayıtlı gıda işletmelerinin standartlara uygunluğunu sağlamak adına denetimlerine aralıksız devam edeceğini duyurdu.

Muhabir: Haber Merkezi