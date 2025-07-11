Okul Müdürü Muharrem Olukçu'nun desteğiyle düzenlenen gezide öğrenciler tarihî ve doğal zenginlikleri yerinde görme fırsatı buldu.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Bahadır Çevik koordinatörlüğünde gerçekleştirilen gezide öğretmenler Handan Başaranhıncal, Onur Ortakcı ve Çiğdem Çırak ile 53 öğrenci hazır bulundu.

Öğrencilerin toplu davranış becerilerini güçlendirmek ve sosyal, duygusal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen gezide öğrenciler öğretmenleri eşliğinde tarihi mekânları keşfetti.

Öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersinde işledikleri konuları yerinde görerek, gözlem ve inceleme yapmalarına olanak sağlayan gezi onlara eğlenceli ve öğretici bir deneyim sundu. Ayrıca okul kültürünün gelişimine de önemli katkılar sağladı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ