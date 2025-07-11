2024-2025 eğitim öğretim yılı dönem sonu faaliyetleri kapsamında “Aile ve Oyun” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler tüm hızıyla sürüyor.

Öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerini de destekleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda düzenlenen gezide Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğrencileri unutulmaz bir gün yaşadı.

Öğrenciler, Karadeniz’in incisi Sinop’a düzenlenen geziyle hem tarihi ve doğal güzellikleri yerinde görme fırsatı buldu hem de arkadaşlarıyla keyifli anılar biriktirdi. Gezi kapsamında öğrenciler, Sinop Kalesi’nin ihtişamını, Tarihi Cezaevi'nin gizemli atmosferini ve Hamsilos Koyu'nun eşsiz doğasını keşfetme imkanı buldu.

Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde gezdikleri bu tarihi mekanlarda, bölgenin kültürel mirasını yerinde öğrenirken, aynı zamanda doğal güzelliklerin keyfini çıkararak unutulmaz anılar biriktirdi.

Sinop’un tarihi dokusunu keşfederken, aynı zamanda grup çalışmaları ve eğlenceli etkinliklerle arkadaşlık bağlarını güçlendiren öğrenciler, keyifli ve öğretici bir hafta sonu geçirdi.

Muhabir: Haber Merkezi