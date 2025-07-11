Çorum’da genç kadın girişimci Cemile Çakan, özveriyle dolu bir yolculuk sonunda hayali olan gross marketini hizmete açtı. Güler Çakan bu sayede sadece şehrin ekonomisine katkı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda kadın girişimciliğine örnek teşkil etti.

Ulukavak Mahallesi Adnan Özejder Caddesi No:24 adresinde hizmete giren Güler Gross Market perakende ve gıda sektörüne yeni bir soluk getirdi. Çakan, altı ay önce kendi imkanlarıyla kurduğu 400 metrekarelik marketle sektördeki iddialı adımlarını hızla atmaya başladı.

“HEDEFİ BÖLGESEL

ÇAPTA BÜYÜMEK”

Gross marketin bakliyat, kuru gıda ve çeşitli market ürünleriyle halkın günlük ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyen Çakan; “Hedefim ticarete atılıp, büyük bir gross market açmaktı. 2025 yılı başında, ‘Alışverişteki güleryüzünüz’ ilkesiyle Güler Gross Market’i kurdum. Kendi imkanlarımla bunu başardım. Hedeflerime adım adım yürüyorum. Hedefim ileride bölgesel çapta büyümek ve şehrimizin ünlü mamullerinin ihracatını yapmayı hedefliyorum” diyerek azimle başladığı bu yolculuktaki kararlılığını vurguladı.

Kadınların iş dünyasında daha aktif olmasını isteyen Güler Çakan, “Kadın girişimciliği, sadece iş hayatını değil, toplumu da olumlu etkiler. İşletmemi kurarken, hem kadınların hem de gençlerin cesaret bulmalarını sağlamak istedim” diye konuştu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da kadın girişimci Güler Çakan’ı ziyaret ederek kutladı.

Muhabir: SELDA FINDIK