Gazi Caddesi üzerinde bulunan dernek binası önüne kurulan stantta vatandaşlara birlik ve beraberliğin sembolü aşure dağıtıldı. 500 kişilik aşure ikramının yapıldığı etkinliğe vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Aşure bereketini vatandaşlar ile paylaşmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erhan Avcı, Aşure’yi paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olarak tanımladı.

Geleneksel hale getirdikleri aşure ikramına katkı sağlayan, dağıtılmasında emeği geçen ve hayra vesile olan tüm dernek üyelerine teşekkür eden Avcı, “Bu ikramları vatandaşımıza sunmaktan mutluluk duyduk. Muharrem ayımız mübarek olsun. Bu mübarek günlerin ülkemizin birliğini, dirliğini, beraberliğini, kardeşliğini güçlendirilmesine vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi