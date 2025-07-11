Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun görevden alındı.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yerine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirildi.

İletişim Başkanlığı'ndan alınan Fahrettin Altun ise Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK) başkanlığı görevine atandı. Resmi Gazete'deki karara göre, TİHEK'te Altun'un yanı sıra bir başkan yardımcısı ve dokuz üye ataması da yapıldı.

DURAN İKİNCİ KEZ

ALTUN'UN YERİNDE

Fahrettin Altun, SETA Vakfı'nın Genel Koordinatörlüğü görevini Duran'a bırakarak İletişim Başkanı olmuştu. Bu kararla birlikte Altun, bir kez daha görevini Duran'a teslim etmiş oldu.

DURAN’DAN TEŞEKKÜR

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan yeni İletişim Başkanı, Erdoğan'a teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunarım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Rabbim vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin."

ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Fahrettin Altun da yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle başladığım ve yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevimizi devralan kardeşim Prof. Dr. Burhanettin Duran’a çalışmalarında üstün başarılar diliyorum” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi