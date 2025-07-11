Çorum Belediyesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği aşure dağıtımı etkinliğini bu yıl da sürdürüyor. Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında bugün (11 Temmuz 2025 Cuma günü) şehrin farklı noktalarında vatandaşlara aşure ikram edilecek.

Yapılan açıklamada birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe tüm Çorum halkı davet edildi.

Buna göre bugün saat 14.00’de Mavral Sokak, 15.00’de Rüstem Eren Parkı, 16.00’da Cumartesi Pazarı, 18.00’de Saat Kulesi ve 19.30’da ise Millet Bahçesi’nde dağıtım yapılacak.

Muhabir: Haber Merkezi