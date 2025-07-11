Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasında saygın bir isim olarak bilinen Yıldırım, veda ziyaretlerine Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESOB) ile başladı.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ve oda başkanlarının hazır bulunduğu ziyarette Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, birlik ve beraberlik içerisinde yapmış oldukları çalışmalar nedeni ile teşekkür etti.

ÇESOB Başkanı Gür ve oda başkanları da Fikret Yıldırım'a bu güne kadar yapmış olduğu değerli hizmetler dolayısıyla teşekkür ederek, sağlıklı bir emeklilik hayatını dilediklerini söylediler.

FİKRET YILDIRIM KİMDİR?

1962 yılında Çorum merkez Osmaniye Köyü’nde dünyaya gelen Yıldırım, ilk, orta ve lise öğrenimini Çorum’da bitirdikten sonra 1988 yılında Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümü’nden mezun oldu. Akademik kariyerini de önemseyen Fikret Yıldırım, 2015 yılında Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını başarıyla tamamladı.

Memuriyete 1980 yılında adım atan ve 1989 yılına kadar Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’nde görev yapan Yıldırım, daha sonra 1990-2000 yılları arasında Laçin Kaymakamlığı’nda İlçe Sivil Savunma Müdürü olarak çalıştı. 1999 Marmara Depremi sonrası Kocaeli’de kurulan Afet Koordinasyon Merkezi’nde Bolu İl Koordinatör Yardımcılığı görevinde bulundu. Ayrıca Sakarya Sapanca ve Çorum Sungurlu Sivil Savunma Müdürlüklerinde önemli görevler üstlendi.

2000-2009 yılları arasında Tokat Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nde Şube Müdürü, 2004’te İl Müdür Vekilliği görevlerini yürüten Yıldırım, 2009-2012 yılları arasında ise Çorum Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğü görevinde bulundu.

11 Kasım 2012 tarihinden itibaren Çorum Ticaret İl Müdürlüğü’nde İl Müdür Vekili olarak hizmet veren Fikret Yıldırım, bu görevini de üstün başarı ve özveriyle sürdürdü. Yıldırım evli ve iki çocuk babası.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR