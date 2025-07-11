Anayasa Mahkemesi Üyesi, hemşehrimiz Kenan Yaşar’ın, kendisi gibi avukat olan oğlu Talha Yaşar, yarın akşam seaat 19.00’da Altınkaya Arena’da başlayacak düğünle, Mustafa Yücesoy’un kızı Perihan Yücesoy’la hayatını birleştirecek.

Kenan Yaşar, beraberinde eşi, oğlu, gelin adayı ve yeğeni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ziyaret ederek düğüne davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç çifte saadetler dilerken ayrıca düğün hediyesi verdi.

Perihan Yücesoy-Talha Yaşar çiftinin düğününe, yüksek yargı mensuplarından ve bürokrasiden yoğun katılım bekleniyor.

Yine, ünlü sanatçı Yavuz Bingöl’ün de düğüne katılacağı öğrenildi.

ÇORUM HABER, Nuray-Mustafa Yücesoy ve Ayşe-Kenan Yaşar çiftlerini kutlar, Perihan ile Talha’ya ömür boyu mutluluklar diler.