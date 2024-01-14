Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.