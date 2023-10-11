Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ankara'nın Mamak ilçesinde yıllardır lokanta işletmeciliği yapan 62 yaşındaki Müslüm Çirkin, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. 2 çocuk babası Müslüm Çirkin, yakalandığı amansız hastalıktan dolayı hastanede tedavi gödüyordu. Çirkin önceki gün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Müslüm Çirkin'in cenazesi Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Çukurlu köyüne getirilerek sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.