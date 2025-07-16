Sungurlu Kaymakamlığı tarafından Atatürk Meydanı’nda “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle anma ve kutlama programı düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9’ncu yılında ilçede çeşitli etkinler düzenlendi. Bu kapsamda önceki akşam saat 21.00'da Atatürk Meydanı’nda 15 Temmuz şehitlerimiz ve tüm aziz şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu dua etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu programda Kaymakam Mutlu Köksal ve İlçe Belediye Başkanı Muhsin Dere bir konuşma yaptı. Program daha sonra televizyon programları ve sinevizyon gösterimleri ile devam etti.



Programa 15 Temmuz Şehidimiz Akif Kapaklı'nın ailesi başta olmak üzere, Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, Başkan Yardımcısı Ahmet Haşim Özsaray, Mehmet Yetik, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, Adalet Komisyonu Başkanı Muhammed Fahrettin Güvenç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Güncan, Emniyet Müdürü Murat Önder, AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç, MHP İlçe Başkan Vekili Hulusi Muslu, oda başkanları, il genel meclis üyeleri, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Saat 00.13'te tüm camilerde sela okundu. Daha sonra ise sabaha kadar demokrasi nöbeti tutuldu.