Yerel seçimlere az bir süre kala yaklaşık 10 yıldır ıslah edilmesi gündemde olan ve bu süreçte bir çok kez taşarak sel felaketlerine neden olan Sungurlu’daki Diğ ve Budaközü derelerinin ıslahı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

10 yıl önce olduğu gibi şimdi de Sungurlu'nun önemli sorunlarından biri olan dere ıslahları için adım atıldığı belirtilirken, konunu yine seçim öncesi gündeme gelmesi manidar bulundu.

Devlet Su İşleri’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada; “DSİ Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi kapsamında Dünya Bankası tarafından önceliklerinden işlerden biri olan Çorum Sungurlu İlçe Merkezi Dereleri Islahı projesi için Paydaş Katılım Toplantısı 8 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 14.00’de Sungurlu Özel İdare Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek” görüşüne yer verildi.

Toplantıya; İlçe Kaymakamlığı, Sungurlu Belediyesi, Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hacettepe, Fatih, Sunguroğlu ve Bahçelievler Mahallesi muhtarları, Çorum Orman İşletme Şefliği, Çorum Belediye Başkanlığı ve Çorum İl Özel İdaresi’nden de katılım sağlanmasının beklendiği vurgulandı.



MİLLETVEKİLİ YUSUF

AHLATCI’DAN AÇIKLAMA

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, ilçede yayın yapan basın kuruluşlarına verdiği beyanatında, şehir içinden geçen Diğ, Budaközü ve Akçay derelerinin ıslah edilerek, çirkin görüntünün yok edileceğini, proje ihalesinin en kısa sürede yapılarak işin bitirileceğini kaydetti.

Yusuf Ahlatcı, Diğ Çayı'nın 6 kilometre uzunluğunda, Akçay Deresi'nin 1.2 kilometre uzunluğunda ıslahı ile 17 adet köprü yapımını içeren projede dere yataklarının temizlenmesinin yanı sıra zeminlerinin betonla kaplanarak kenarlarına koruma duvarları ve bu duvarların üstüne korkuluklar yapılacağını aktardı. Ayrıca ilçe merkezindeki derelerin üstündeki 17 adet köprünün yıkılarak kent estetiğine uygun olarak yenileceğini de bildirdi.