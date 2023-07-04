Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, DSİ tarafından ihalesi yapılan Çorum Merkez İlçe 1 Kısım Derelerinde (Sıklık Dereleri ve Çorum Barajı Mansabı) taşkın koruma çalışmalarına başlandığını belirterek, yaklaşık 5 kilometrelik bir alanda gerçekleşen çalışmalarda öncelikli olarak olası su taşkınlarına karşı önlem alınmasının amaçlandığını bildirdi.

İhale bedeli yaklaşık 60 milyon lira olan Bayat Gediği, Garantievler, Özgürevler ve Ahçılar bölgelerini kapsayan dere ıslah çalışmalarının Özgürevler bölgesinden başlatıldığını kaydeden Aşgın, proje ile dere yataklarını düzenleyerek taşkın riskini en aza indirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, “Bu çalışmaların tamamlanmasıyla, su taşkınlarına karşı daha etkin bir önlem alınmış olacak ve bölge halkına daha güvenli bir yaşam alanı sunulacaktır.” dedi.

Çorum Belediyesi ve DSİ'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen dere ıslah çalışmalarının, Çorum için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Aşgın, proje kapsamında taşkın koruma setleri, dere yataklarının temizlenmesi gibi çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın “Bu çalışmaların tamamlanmasıyla, su taşkınlarına karşı dirençli bir altyapı oluşturmuş olacağız.” diye konuştu.