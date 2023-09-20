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Kısa adı ÇOSİAD olan Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Demirci, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a gönderdiği mesajda şöyle dedi:

“Sorumlu ve ilkeli haber anlayışıyla kuruluşundan bugüne kadar ilimizin güvenini ve sevgisini kazanan, iyiye ve güzele doğru uzun yıllardır büyük bir kararlılıkla yürüyen, bölgesel basınımızın önemli isimleri arasında yerini almış olan gazetenizin yeni yayın yılını kutluyor ve bu emeğin arkasındaki tüm ekip arkadaşlarınızı içtenlikle tebrik ediyorum.”