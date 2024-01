SMMMO Başkanı Baran, gazetecilerin Milletin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olduğunu da dile getirdi.

Kamuoyunun dünyada ve ülkemizde gerçekleşen olaylardan ve gelişmelerden haberdar olma hakkının demokratik ve şeffaf toplum olmanın öncelikli şartları arasında yer aldığını hatırlatan ve bu bakımdan haber almanın ve iletişimin etkin kanallarından birinin de gazetecilik mesleği olduğunu söyleyen Baran mesajında şu görüşlere yer verdi: “ Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği günümüz dünyasında, medya hayati bir önem taşımaktadır. Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı günümüzde, gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır.

Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olan gazetecilerimiz, şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadır. Zor şart ve imkanlar içerisinde, milletimizi ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, yerli ve milli değerlerimizin benimsetilmesinde de önemli bir görevi üstlenmektedirler.

Bu duygu ve düşüncelerle; ilkeli ve dürüst yayıncılık prensiplerinden ödün vermeyen, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen her koşulda kamuoyunu aydınlatmak için büyük bir özveriyle çalışan basın mensuplarımızın ‘’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’’nü yürekten kutluyorum.”