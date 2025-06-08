Dijital platform Tabii’de yayınlandıktan sonra popülerlik kazanan gassalık mesleğiyle ilgili Aydın’da skandal bir olay yaşandı. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde gassal olarak görev yapan L.M. hakkında, ücretsiz olması gereken cenaze işlemleri karşılığında para aldığı yönünde CİMER’e çok sayıda ihbar yapıldı.

CENAZE İŞLEMLERİ KARŞILIĞINDA RÜŞVET

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen ihbarlar doğrultusunda soruşturma başlattı. Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, güvenlik kamerası kayıtları ile mağdur ve tanıkların ifadeleri detaylı şekilde incelendi. Şüpheli L.M. hakkında "rüşvet" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan L.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.