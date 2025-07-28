İlk olarak Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden Ömer Tök, burada TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette konuşan Başkan Başaranhıncal, Tök’e Çorum’daki çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Başaranhıncal, ziyaretin sonunda Tök’e hediye takdim etti.

Tök’ün bir diğer durağı ise Çorum Ticaret Borsası oldu. Burada Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ile görüşen Tök’e, Çorum SGK İl Müdürlüğü süresince verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür edildi. Başkan Özkubat, Tök’e plaket takdim ederek Ankara’daki yeni görevinde başarı temennilerinde bulundu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ