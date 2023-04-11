Gerçekleştirilen tanıtım ve imza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve program paydaşı üniversitelerin rektörleri ile program paydaşı firmaların temsilcileri katıldı.

Bakan Varank, programın teknoloji ekosistemindeki gelişmeleri öğrencilerle buluşturacağına ve önümüzdeki dönemde yetişmiş insan kaynağı kapasitesini ciddi oranda artıracağına işaret ederek, “İş dünyasıyla iç içe eğitimleri içeren Sektör Kampüste Programı ile özel sektör firmaları üniversitelerde kredili dersler açıyorlar. 14 hafta süren bu dersler sayesinde iş dünyasındaki bilgi ve tecrübe bizzat özel sektörde çalışan profesyoneller eliyle öğrencilerimize ulaştırılmış oluyor. 2023 bahar döneminde de 20 paydaş üniversite ve 20 paydaş şirket iş birliğinde yeni eğitimler başladı. Öğrencilerimiz sistem mühendisliğinden siber güvenliğe, blokzincirden kuantum hesaplamaya, Java’dan uygulamalı doğal dil işlemeye kadar 36 farklı başlıkta en güncel eğitimleri alıyorlar. Şu ana kadar ulaştığımız bin 500’ü aşkın öğrenci eğitimlerinin ardından staj imkânı da yakalayacak” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coştu da Türkiye’nin son 20 yılda gerçekleştirdiği atılımlarla ve güçlü teknoloji ekosistemi ile küresel ölçekteki iddiasını büyütmeye devam ettiğini söyledi.

İMZALAR ATILDI

Sektör Kampüste Programına katkı veren 20 paydaş firmanın temsilcileri ile 20 paydaş üniversitenin rektörleri, iş birliği protokolünü imzaladı.

Bu kapsamda Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Yongatek Genel Müdürü Ali Baran arasından protokol imzalandı.

Türkiye’den toplam 20 üniversitenin seçildiği programda, Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi, 2000 yılından sonra kurulan tek üniversite olarak programa dahil oldu.(Haber Merkezi)